Кучугури снігу в людський зріст. Київ зранку зупинився в заторах (карта, фото)

Сніг йшов в столиці вдень та ввечері 9 січня. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві зранку 10 січня після снігопаду утворилися затори на дорогах. Автомобілі почали скупчуватися на під'їздах до столиці, а також на мостах у напрямку правого берега.

Про це свідчать дані Google.maps.

Реклама

Лівий берег

Затори вже утворилися на проспекті Миколи Бажана, Дніпровській набережній, Броварському проспекті.

Фото: скріншот

Реклама

Мости

На столичних мостах автомобілі стоять в заторах на Північному, мосту Метро, мосту Патона, Дарницькому мосту. Ускладнення руху спостерігаються у напрямку правого берегу.

Фото: скріншот

Реклама

Правий берег

Там ситуація ускладнена на проспектах Перемоги та Леся Курбаса. Затори утворилися на Набережно-Хрещатинській вулиці, вулиці Олени Теліги, проспекті Лобановського.

Фото: скріншот

В'їзди до міста

Затори спостерігаються на під'їздах до Кільцевої дороги з боку Вишневого та Софіївської Борщагівки, а також з боку Вишгорода та в районі станції метро "Теремки".

Фото: скріншот

Ситуація в районі центрального вокзалу

Поки під'їзди до міста в заторах, на вокзалі рух транспорту забезпечили, розчистивши сніг. Вокзал зустрічає пасажирів височенними сугробами. При цьому автомобілі їздять без ускладнень.

Фото: Сьогодні/Ігор Сєров

Найпоширеніші причини заторів

Автомобільні аварії;

брак парковок у жвавих місцях;

ремонт доріг;

непередбачувані дорожні події;

нерегульовані перехрестя;

масові заходи;

проїзд кортежів офіційних осіб і делегацій;

погодні катаклізми;

порушення роботи метро та наземного транспорту;

свята.

Раніше ми писали: