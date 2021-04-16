Тачка и кирпич: под Киевом рабочие вручную укладывают асфальт (видео)

В Ирпене оригинально ремонтируют дорогу – работники автодора утрамбовывают свежий асфальт кирпичом.
Видео появилось на странице "Kievmap" в Instagram.
На нем видно, что двое рабочих укладывают асфальт с помощью тачки и кирпича. Пока один насыпает в яму, второй кирпичом утрамбовывает смесь.
Примечательно, что рабочие не использовали никаких инструментов или технику, а просто камень, которым прижимали асфальт.
Ранее мы сообщали, что на столичной Троещине, на бульваре Владимира Высоцкого появилась необычная яма на асфальте в виде сердечка.
Напомним, что в Киеве из-за прорыва трубы образовался провал под асфальтом, в который провалился колесо грузовика. В результате ликвидировать аварию спасатели не могли до тех пор, пока с трассы не убрали машину.
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