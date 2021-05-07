Таинственный ремонт. Дом с химерами в Киеве обнесли строительными лесами (фото)

/ Фото: Игорь Серов, Сегодня

На легендарном Доме с химерами на улице Банковойпоявились строительные леса, а некоторые скульптуры, которые украшают эту часть здания и его крышу затянули пленкой. Еще месяц назад ремонтные работы проводились на центральном входе в здание, на его первом этаже. Теперь рабочие явно расширили масштабы работ.

В Государственном управлении делами, на балансе которого находится здание нам подтвердили, что на доме ведутся ремонтные работы, но подробностей не разглашают.

"Этим вопросом занимается управление домами. Они планируют текущие ремонты всех зданий и реставрационные работы. Сотрудники управления следят за состоянием домов, в том числе, Дома с химерами. А в случае необходимости проводят реставрационные работы", – сообщили в Государственном управлении делами.

/ Фото: Игорь Серов, Сегодня

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Нам не смогли пояснить насколько долго затянется ремонт и в чем именно причина его внезапного начала. Скорей всего, делается косметический ремонт, поскольку глобальная реставрация и ремонт здания проводились не так давно.

После реконструкции в 2005 году дом стал госрезиденцией для приема зарубежных делегаций.

Напомним, Дом с химерами был построен в 1902 году легендарным киевским архитектором Владиславом Городецким, в необычном здании несколько лет проживала семья зодчего.

Ранее мы сообщали, что 20 марта сторонники активиста Сергея Стерненко устроили возле Офиса президента митинг, превратившийся затем в маленький погром.

Ущерб, нанесенный протестующими во время акции на Банковой,оценили в два миллиона гривен.