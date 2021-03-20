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Сожгли табличку и обрисовали стены Офиса президента: как проходит акция в поддержку Стерненко (фото и видео)

20 марта, 20:07

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Сторонники Стерненко выбили стекло из входной двери

В Киеве под зданием Офиса президента на Банковой проходит акция в поддержку Сергея Стерненко в день его рождения. На месте слышны хлопки от пиротехники, на улице много дыма.

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Журналисты "Сегодня" находятся на месте акции протеста и следят за ходом событий.

На здании напротив, рядом с Домом с химерами, расклеено много листовок со словами "Не слышишь? Увидишь!", "Свободу патриотам", "Все мы случайные прохожие".

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

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По состоянию на 20:00 на Банковой собрались более 300 человек, играет музыка, слышны хлопки. Все в дыму и в "красном свете" из-за файеров.

Фото: Евгений Назаренко, "Сегодня"

Фото: Евгений Назаренко, "Сегодня"

Видео: Евгений Назаренко, "Сегодня"

Участники акции скандируют "Свободу политзаключенным", "Аваков – черт", "Волю Стерненко", "С днем рождения, Сергей", "Зеленский – выходи" и "Путин – х*ло".

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Фото: Евгений Назаренко, "Сегодня"

Сторонники Стерненко облили краской и подожгли табличку "Президент України" на здании Офиса президента. Полиция пыталась вытеснить активистов, но началась контратака и правоохранителей самих оттеснили.

Видео: Евгений Назаренко, "Сегодня"

Также они разбили стекла на входных дверях в ОПУ.

Фото: Евгений Назаренко, "Сегодня"

Фото: Евгений Назаренко, "Сегодня"

Видео: Евгений Назаренко, "Сегодня"
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Напомним, также сторонники Стерненко сегодня собрались под зданием СИЗО в Одессе.

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протесты файер дым стерненко Офис президента

Источник: Сегодня

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