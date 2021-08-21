Так их не убрали? Скандальные советские инсталляции появились на Майдане (видео)

Одна из инсталляций советского прошлого. Скриншот

Советские инсталляции в Киеве, которые ранее снесли с аллеи Героев Небесной Сотни, недалеко переехали – их установили на Майдане Независимости. Об этом сообщает наш корреспондент с места, где проходит установка конструкций.

Оказалось, что конструкции, которые так разозлили националистов, просто перенесли на Майдан, поставили ограждение и нескольких охранников. Отметим, что в Офисе президента обещали изменить концепцию инсталляции, но в результате – все без изменений.

Сотрудники полиции отказались комментировать корреспонденту "Сегодня", зачем они стоят, но один из нацгвардейцев сказал, что их поставили там именно потому, что перенесли инсталляцию на Майдан. Проход возле фонтанов огражден металлоконструкциями.

"Был приказ никого не впускать", – сказал правоохранитель.

Скандал с советскими инсталляциями

В Киеве установили декорации в советском стиле для праздничной постановки. Инсталляция находилась посреди мемориала Героям Небесной Сотни, где размещены портреты погибших героев Майдана.

Представители "Нацкорпуса" попытались повалить декорации, которые перекрывали мемориал.

Позже полиция провела жесткое задержание нескольких членов "Нацкорпуса" – они участвовали в демонтаже.

Как сообщали новости "Сегодня", в Офисе президента "наехали" на Кличко из-за советских инсталляций в Киеве. На Банковой уверены, что городская власть не могла не знать об установке конструкций на алее Героев Небесной Сотни, которые так разозлили киевлян.

Читайте все подробности скандала.