Телефоны "красные", а желающих все больше. В тероборону Киева хотела попасть 62-летняя женщина

Идущих в ряды территориальной обороны, учат защищать страну / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с 23 февраля начался призыв резервистов. Как стало известно, желающих стать на защиту своей страны достаточно.

Об этом сообщил военный комиссар Киевского городского ТЦК и СП Юрий Максимов на брифинге.

Реклама

И в военные части, и в центры укомплектования постоянно звонят желающие вступить в ряды защитников Украины на случай вторжения РФ.

"Даже не дожидаясь каких-либо вызовов, сообщений, телефон постоянно "красный". Люди идут и это очень радует. В один из территориальных центров укомплектования социальной поддержки вчера прибыла женщина. Ей 62 года. Мы ей благодарны за это", – рассказал Максимов.

Он добавил, что женщина хотела записаться в территориальную оборону.

Реклама

"Ей объяснили, что есть определенная процедура выполнения задач именно в воинских частях территориальных оборонных сил, предоставили разъяснения об участии в национальном сопротивлении", – рассказал Максимов.

Кто из украинских резервистов избежит призыва

Согласно украинскому законодательству, призываться не будут:

отец-одиночка или мать-одиночка,

резервисты, у которых есть нетрудоспособные родители или с инвалидностью,

военнообязанные, забронированные на период проведения мобилизации призыва за предприятиями, учреждениями, организациями, имеющими мобилизационные задачи.

Также есть список обстоятельств, по которым резервисты не могут прибыть в территориальные центры комплектования:

Реклама

помехи стихийного характера,

тяжелая болезнь или смерть близких людей,

прочие жизненные обстоятельства.

Всего в Украине призовут на службу 36 тысяч резервистов.

Раньше мы писали: