Тело нашли в лесополосе: под Киевом жестоко убили врача из Ровенской области

Двух подозреваемых в убийстве задержали/Коллаж: "Сегодня"

Под Киевом двое мужчин убили 50-летнего мужчину из Ровенской области — главного врача одного из местных санаториев. Его тело с признаками насильственной смерти нашли в лесополосе.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Детали инцидента

Преступление произошло вечером 20 декабря. Находясь в Киеве, потерпевший обратился на улице к одному из подозреваемых, 34-летнему гражданину Киргизии, который работает водителем службы такси. Он попросил отвезти его в гостиницу. Водитель и его 43-летний приятель, который в то время тоже находился в этом же автомобиле, согласились подвезти ровенчанина. Во время поездки нападавшие заподозрили, что у мужчины могут находиться при себе значительные средства, поэтому решили совершить на него нападение. Во время остановки один из злоумышленников пересел на заднее пассажирское сиденье, где сидел врач. Он нанес ровенчанину несколько ударов в область головы кулаками и стеклянной бутылкой, отчего тот потерял сознание.

Мужчину ограбили

После избиения у мужчины отобрали банковские карты, мобильный телефон, сумку и денежные средства. Далее его отвезли в Бучанский район Киевской области, где в бессознательном состоянии оставили в лесополосе со связанными руками и ногами.

Действия правоохранителей

В полицию обратились близкие потерпевшего и заявили о его исчезновении. Следователи установили, что во время исчезновения мужчины, неизвестные лица снимали с его банковской карты денежные средства. Усилиями работников Святошинского управления полиции ГУ НП в городе Киеве, Управления уголовного розыска и прокуроров из окружной прокуратуры злоумышленников удалось установить и задержать. Во время следственных действий выяснили, где они оставили тело убитого мужчины. Эксперты устанавливают причину смерти и механизм причинения травм. Сейчас идет следствие. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей.

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Преступность в Украине

Уровень преступности в Украине стремительно рос в течение 1990-х годов, достигнув своего пика в 2000 году, после чего начался обратный процесс, который продолжался до 2009 года, когда украинская экономика вошла в глобальный финансовый кризис.

Начиная с 2017 года в Украине продолжается улучшение криминогенной ситуации, предварительные данные статистики преступности в 2020 году являются лучшими за десятилетие. Если в 2016 году в целом совершено 592 604 преступлений, то в 2020 году — 335 000, среди них убийств — 1326.

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