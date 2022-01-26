Тело увезли копы. Доротич рассказал о смерти протестующего под Радой

Сергей Доротич рассказал о пострадавших во время митингов / Фото: Коллаж: Сегодня

Лидер движения "SaveФОП" Сергей Доротич заявил, что после митингов возле Верховной Рады в Киеве двое участников акции исчезли, а еще один погиб. У двух женщин сломаны руки.

Об этом он рассказал сайту "Сегодня".

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Что известно о пропавших и погибшем?

По словам Доротича, информацию о погибшем ему якобы дали правоохранители, которые тайно поддерживают движение "SaveФОП". Он видел, как тело мужчины без признаков жизни копы погрузили в авто и увезли в неизвестном направлении. Вместе с ними исчезли и двое свидетелей. Сейчас неизвестно, где они находятся.

Доротич утверждает, якобы у него есть видео, где полицейские ногами бьют жертву. В стычках также пострадали две женщины – у них сломаны руки. У самого Доротича после столкновений болят ноги и ребра.

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Что известно о задержанных?

Глава "SaveФОП" уточнил, что полицейские задержали около 100 участников акции, из них 74 уже отпустили. На некоторых из них составлены протоколы. По словам лидера "SaveФОП", к этим людям не пускали адвокатов.

Сегодня копы уже не разрешили разместить возле Рады музмобиль, а сцену заставили разобрать, мол, если не разберут, ее все равно снесут правоохранители.

В чем обвиняют Доротича?

Глава движения предпринимателей отметил, что ему "шьют ч. 2 ст. 294 – массовые беспорядки, приведшие к человеческим жертвам". Однако с такими обвинениями он не согласен. Доротич подчеркнул, что протестующие вышли к Раде без оружия и без намерения устроить массовые беспорядки.