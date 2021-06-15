Тело завернули в ковер. В Киеве нашли труп (видео)

В столице нашли труп в подвале девятиэтажки. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве на улице Шулявской 15 июня обнаружили страшную находку – человеческое тело, завернутое в ковер. Как сообщили в полиции корреспонденту "Сегодня", пока неизвестно – мужчина это или женщина. Тело обнаружил дворник.
"Неустановленный труп отправили для проведения судмедэкспертизы, чтобы установить причину смерти. Тело было завернуто в ковер и находилось возле дома", – сообщили нам в полиции Шевченковского района.
На месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют все обстоятельства ЧП.
Возможно, тело вынесли из соседних домов.
Ранее мы писали, что в столице труп мужчины больше часа пролежал на Троещине. Медики выяснили, что мужчине резко стало плохо и он внезапно умер среди улицы – правоохранители выясняют все обстоятельства.
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