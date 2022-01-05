Температура поднимется, но осадки не исчезнут: прогноз погоды в Киеве на 5 января (карта)

Синоптики прогнозируют до 8 градусов тепла/Коллаж: "Сегодня"

В среду, 5 января, в Киеве прогнозируют влажную погоду. Кроме того, в столице будет ветрено. По сравнению с предыдущим днем, в столице немного потеплеет.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня в Киеве ожидается дождливая погода. Столбики термометров будут колебаться от +6 до +8 градусов. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с. Во время выхода на улицу стоит взять зонтик!

Когда вернутся морозы?

В Украине в январе вернется морозная зима. Сильных морозов синоптики не обещают. Максимум – минус 10-12 градусов ночью и минус 5-6 градусов днем. Такие холода ожидаются в северных – от Волыни до Сумской области — и восточных областях: Донецкой, Луганской, Харьковской, а также в Полтавской и Днепропетровской, относящихся географически к Центральной Украине.

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В остальных центральных областях — это Винницкая, Черкасская, Кировоградская — будет теплее: ночью 6-8 градусов мороза, днем 2-3 мороза.

Чем дальше на запад и на юг страны, тем будет теплее. Так, на западе Украины – от Львовской области до Буковины и Хмельницкой области – температура воздуха в январе ночью не опустится ниже 5 градусов мороза, днем – от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла.

Еще меньше зимы увидим на Закарпатье. Ночью 1-2 градуса мороза, днем почти весь месяц 3-5 тепла.

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В южных регионах — Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму – в январе будет почти "ташкент": ночью 1-2 градуса мороза, днем 2-4 градуса тепла. Более холодная погода ожидается в Запорожской области, которая тоже географически относится к югу. Здесь возможны ночные морозы до -6 градусов, а днем уже на Рождество похолодает до 0, и дальше до конца месяца будет минус 2-4 градуса.

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