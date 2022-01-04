Совсем не зимняя температура: прогноз погоды в Киеве на 4 января (карта)

Во вторник, 4 января, в Киеве по сравнению с предыдущим днем, осадков не ожидается. Однако, в столице будет сильный ветер.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Сегодня в Киеве будет переменная облачность. Столбики термометров будут колебаться от +5 до +7 градусов. Ветер — западный, 7-12 м/с. Осадков ожидать не стоит, поэтому зонтики можно оставить дома.
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Когда вернутся морозы?
В Украине в январе вернется морозная зима. Сильных морозов синоптики не обещают. Максимум – минус 10-12 градусов ночью и минус 5-6 градусов днем. Такие холода ожидаются в северных – от Волыни до Сумской области — и восточных областях: Донецкой, Луганской, Харьковской, а также в Полтавской и Днепропетровской, относящихся географически к Центральной Украине.
В остальных центральных областях — это Винницкая, Черкасская, Кировоградская — будет теплее: ночью 6-8 градусов мороза, днем 2-3 мороза.
Чем дальше на запад и на юг страны, тем будет теплее. Так, на западе Украины – от Львовской области до Буковины и Хмельницкой области – температура воздуха в январе ночью не опустится ниже 5 градусов мороза, днем – от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла.
Еще меньше зимы увидим на Закарпатье. Ночью 1-2 градуса мороза, днем почти весь месяц 3-5 тепла.
В южных регионах — Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму – в январе будет почти "ташкент": ночью 1-2 градуса мороза, днем 2-4 градуса тепла. Более холодная погода ожидается в Запорожской области, которая тоже географически относится к югу. Здесь возможны ночные морозы до -6 градусов, а днем уже на Рождество похолодает до 0, и дальше до конца месяца будет минус 2-4 градуса.
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