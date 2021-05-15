"Теперь это место действительно завораживает": в Киеве открыли обновленный "Наводницкий" парк (видео)

В столице после ремонта открыли "Наводницкий" парк и световой фонтан возле памятника основателям Киева – Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбеди.
Об этом в Telegram написал мэр Киева Виталий Кличко.
"Открыли сегодня после ремонта один из знаковых парков Киева – "Наводницкий", где провели благоустройство территории и обустроили световой фонтан возле памятника основателям Киева", – говорится в сообщении.
В то же время заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев на своей странице в Facebook написал: "Высота струй – 3,5 метра. С помощью различных цветов создается радуга, которая "несут" лодку с основателями Киева над Днепром. Теперь это место действительно завораживает".
Также мы писали о том, что в Киеве открыли после реконструкции фонтан "Самсон" на Контрактовой площади.
Новости на эту же тему: