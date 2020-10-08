Українська
$ 28,32
33,33
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Открытие "Самсона". На Контрактовой завершилась реставрация фонтана (фото)

8 октября, 13:15

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Легендарному "Самсону" 212 лет

В Киеве в четверг, 8 октября, открыли после реконструкции фонтан "Самсон" на Контрактовой площади.

Реклама

На открытие городского фонтана приедет мэр Киева Виталий Кличко. Как выглядит обновленная изюминка Подола:

В 2018 году легендарному "Самсону" на Контрактовой площади был юбилей – ему исполнилось 210 лет. Фонтан появился в 1808 году.

В тренде
Киев перейдет в "оранжевую" зону карантина: что изменится в столице

Напомним, в прошлом году вандалы покрасили скульптуру "Самсона" в розовый цвет – злоумышленников задержали. Это был не первый подобный случай. Ранее "Самсона" красили в золотистый цвет. Статуе также отбивали нос.

Реклама

Смотрите видео – на Оболонской площади открыли фонтан:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев фонтан Самсон

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Киев накроет сильный дождь: горожан предупредили об ухудшении погоды
Киев накроет сильный дождь: горожан предупредили об ухудшении погодыДругие новости
Кулеба, Скалецкая, ведущие и спортсмены: кто идет на выборы в Киевсовет от
Кулеба, Скалецкая, ведущие и спортсмены: кто идет на выборы в Киевсовет от "Слуги народа"Другие новости
В центре Киева митингующие перекрыли движение (фото)
В центре Киева митингующие перекрыли движение (фото)Другие новости
Смерть в стоматологическом кресле: в Киеве судят врача
Смерть в стоматологическом кресле: в Киеве судят врачаДругие новости
Стали известны подробности падения дельтаплана в Киевской области
Стали известны подробности падения дельтаплана в Киевской областиПроисшествия
В Киеве сотруднице посольства США проломили голову: подробности
В Киеве сотруднице посольства США проломили голову: подробностиПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять