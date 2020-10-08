Открытие "Самсона". На Контрактовой завершилась реставрация фонтана (фото)

В Киеве в четверг, 8 октября, открыли после реконструкции фонтан "Самсон" на Контрактовой площади.
На открытие городского фонтана приедет мэр Киева Виталий Кличко. Как выглядит обновленная изюминка Подола:
В 2018 году легендарному "Самсону" на Контрактовой площади был юбилей – ему исполнилось 210 лет. Фонтан появился в 1808 году.
Напомним, в прошлом году вандалы покрасили скульптуру "Самсона" в розовый цвет – злоумышленников задержали. Это был не первый подобный случай. Ранее "Самсона" красили в золотистый цвет. Статуе также отбивали нос.
Смотрите видео – на Оболонской площади открыли фонтан:
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