Открытие "Самсона". На Контрактовой завершилась реставрация фонтана (фото)

В Киеве в четверг, 8 октября, открыли после реконструкции фонтан "Самсон" на Контрактовой площади.

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На открытие городского фонтана приедет мэр Киева Виталий Кличко. Как выглядит обновленная изюминка Подола:

В 2018 году легендарному "Самсону" на Контрактовой площади был юбилей – ему исполнилось 210 лет. Фонтан появился в 1808 году.

Напомним, в прошлом году вандалы покрасили скульптуру "Самсона" в розовый цвет – злоумышленников задержали. Это был не первый подобный случай. Ранее "Самсона" красили в золотистый цвет. Статуе также отбивали нос.

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Смотрите видео – на Оболонской площади открыли фонтан:

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