Теплая пятница в Киеве: синоптики дали прогноз погоды (карта)

Хорошая погода в течение дня порадует киевлян/Коллаж: Сегодня

В пятницу, 22 октября, в Киеве ожидается теплая погода. Однако долго она не продлится, потому что с 23 октября в Украине ожидается похолодание.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха в течение дня будет колебаться от +16 до + 18 градусов. Ожидается переменная облачность. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с. Осадков не прогнозируют.

Аномально холодный сентябрь

Метеорологическая осень пришла в Киев лишь во второй половине сентября. Несмотря на то, что сентябрь – осенний месяц, метеорологическая осень началась в Киеве лишь 19 числа со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже +15 градусов.

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По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составила +13,6 градуса, что ниже климатической нормы 1991-2020 годов на 1,3 градуса.

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