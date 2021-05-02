Топ-5 самых красивых станций Киевского метрополитена

Не только "Золотыми воротами" знаменит Киев, каждая станция метро имеет свою изюминку и удивит интерьером

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Киевский метрополитен насчитывает не один десяток станций и каждая из них красива и уникальна. Чего только стоит станция "Золотые ворота", которая регулярно входит в разные топы самых красивых в Европе и мире.

"Сегодня" покажет пять самых красивых станций метрополитена по мнению редакции.

Славутич

Эта станция чем-то напоминает космический корабль. Повсюду огоньки, они как звезды. Станция понравится тем, кто бредит космосом и мечтает побывать внутри космического корабля.

/ Фото: Wikipedia

Хотя "Славутич" и похожа на новенький шаттл, но архитекторы посвятили оформление Днепру, пляжи которого находятся буквально в 10 минутах ходьбы от станции. Потолок, который блистает и днем и ночь, стилизован под водную гладь с алюминиевыми конструкциями, которые должны напоминать лилии.

Кстати, о названии станции: Славутич – одно из древних имен Днепра. Среди других его старинных ников – Борисфен и Данаприс.

Фото: Мир метро

Золотые ворота

Эта станция стала легендарной во всем мире и уже не возможно представить себе список самых красивых станций без нее.

Она не только визуально выглядит легендарно, по ней можно изучать историю Киевской Руси. Из арок на платформе на пассажиров благостно глядят правители Киева: начиная с Кия, Щека, Хорива и сестры их Лыбеди и заканчивая Данилой Романовичем. Рядом с князьями расположились и великие деятели – Нестор-летописец с компанией. А в пролетах изобразили старинные соборы, они на панно.

Интересно, что все мозаики расположены в хронологическом порядке. Можно просто обойти станцию и пройти краткий курс истории Киевской РУси.

С 1994 года мозаики интерьеров "Золотых ворот" получили статус культурного наследия, памятника архитектуры и градостроительства.

Фото: Мир метро

Днепр

Это одна из самых романтических станций Киевского метрополитена. Она сочетает в себе сразу несколько вещей: завораживающий вид на Днепр и левый берег Киева, тоннель, который выпрыгивает прямо из холма, и необычную историю. Может именно по этим причинам на платформах можно встретить так много влюбленных.

/ Фото: Wikipedia Реклама

По рассказам историков, когда-то "Днепр" была конечной станцией на "красной ветке". На станции работал уникальный лифт с поворотным кругом под платформой. Если нужно было спустить состав на ремонт или техосмотр в депо, то по одному вагону его загоняли на подъемник с рельсами, опускали вниз. На поворотном круге разворачивали на 90 градусов и по трамвайной линии отправляли в депо. А когда линию метро продлили, лифт перестали использовать.

/ Фото: Wikipedia

Театральная

Когда-то, эта станция называлась "Ленинской", но еще до декомунизации ее переименовали в "Театральную". Но, хотя и название изменилось, интерьер остался прежним. "Театральная" облицована красным мрамором из того же карьера, что и мавзолей Ленина.

/ Фото: Wikipedia

Но несколько лет назад такой интерьер сделали "фишкой" станции. В торце открыли 3D-мурал в виде театрального зрительного зала. И "Театральная" стала одним из любимых мест для фотосессий и даже свиданий.

/ Фото: 44.ua

Площадь Льва Толстого

Эта станция заворожит всех фанатов "Войны и мир". Кто смог прочитать все четыре тома сразу узнает этот интерьер. Станция – отсыл к первому балу Наташи Ростовой.

Фото: Мир метро

Архитекторы отправили пассажиров в просторный зал с канделябрами и полом из красного гранита. Бра и светильники на станции стилизованы под подсвечники, а пол блестит так, будто его натерли перед танцами. Торец станции закрыт решеткой. Раньше она подсвечивалась красным.

/ Фото: Wikipedia

Какую станцию Киевского метрополитена вы считаете самой красивой? Славутич Золотые ворота Театральная Днепр Площадь Льва Толстого

Ранее мы сообщали, что Киевский метрополитен богат на тайны и загадки, которые хранятся на его станциях.