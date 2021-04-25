Тайны киевского метро: бактерии-диверсанты, женщина-будильник и коровы в переходе

На одной из станций подземки можно увидеть улиток, которым миллионы лет, поговорить с машинистом поезда и даже увидеть Днепр под землей

Киевский метрополитен богат на тайны и загадки, которые хранятся на его станциях. Сейчас метро доступно не для всех киевлян из-за локдауна. Мы поможем вам хоть на минуту вернуться в подземку и расскажем о тайнах метро.

Помаши рукой машинисту

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Есть легенда, что машинисты метрополитена исполняют желания пассажиров исключительно на станции метро "Днепр". Если на перроне станции вы помашите машинисту рукой, он ответит вам таким же жестом и еще даст гудок.

Как пояснили нам в Киевском метрополитене, делать без надобности звуковые сигналы машинистам запрещено, но они действительно машут рукой в ответ на приветствие маленьких пассажиров на станции метро "Днепр".

"Наши машинисты могут помахать ребенку рукой из кабины. Они сами были детьми и понимают, насколько это важно для маленького человека, что на него обратили внимание", – поясняют в подземке.

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Так что, если будете на этой станции с ребенком, подскажите ему помахать дяде ручкой.

Доисторические улитки

Мало кто из нынешних киевлян помнит, что на перроне станции метро "Университет" действовала световая линия, которую в последствии демонтировали.

А на стенах можно увидеть доисторических улиток.

"Под бюстом писателя Максима Горького на облицовке станции метро "Университет" можно найти три крупных среза раковин аммонитов, которым миллионы лет. Доисторические улитки есть и на боковых залах станции. А ограничительная линия на платформе метро "Университет" ранее имела подсветку: встроенные в пол светильники включались за 30 секунд до прибытия поезда и выключались после его полной остановки. Увы, в 1980 году подсветку демонтировали", – рассказали нам в Киевском метрополитене.

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Подводная станция метро

Речь идет о станции метро "Гидропарк", которая во время большого паводка уходила под воду.

В 1970 году уровень воды в Днепре поднялся почти 11 метров. В переходе и кассовом зале станции "Гидропарк" глубина составила более метра. Станцию ​​временно закрыли для пассажиров, но движение поездов на красной линии не прекратилось – они проезжали "Гидропарк" без остановки.

Поезд по приглашению

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Киевлянам, у которых из-за локдауна нет спецпропусков для проезда в метро, будет интересно узнать, что в первые дни работы Киевского метрополитена действовали символические билеты-приглашения двух типов – именные и по предъявлению. В дальнейшем выпускали только именные приглашения на открытие новых станций. К ним добавлялись контрольные талоны, которые надрывал контроллер. Со временем от этой практики отказались.

Также в подземке выдавали талоны учета пассажиров. В начале 1980-х для разработки Генплана Киева проводились исследования пассажиропотоков общественного транспорта. В день проведения исследования пассажирам на входе в подземку выдавали талоны, которые забирали на выходе.

Тоннель с серной кислотой

При строительстве перегонных тоннелей между станциями "Шулявская" – "Берестейская" метростроевцы столкнулись с невиданным доселе явлением: тоннели оказались в серной кислоте, 200 тысяч болтов было разъедено! Исследования показали, что причиной стали бактерии из грунтовых вод. Запуск трех станций – "Берестейская", "Нивки" и "Святошин" – в 1969 году к годовщине революции был сорван.

Кстати, сначала на глубоких станциях метро Киева устанавливали по три эскалатора, и только, начиная со станции "Майдан Независимости", в 1976 году – по четыре. Поэтому станции, имеющие три подъемника, при ремонте одного из них частично закрывают на вход. В подземке работает принцип равномерного распределения пассажиропотока во избежание скопления людей на платформах.

Древний город рядом с метро

А во время строительства станции метро "Контрактовая площадь" обнаружили часть целого квартала времен Киевской Руси – древние срубы, здания и даже заборы. Это был настоящий подарок для археологов, которых срочно вызвали на объект.

В те годы строительство метрополитена было, по сути, первыми масштабными подземными работами на Подоле. Древности были обнаружены во время проходки тоннелей в районе Гостиного двора на глубине 12-15 метров. Увы, все находки снова засыпали землей.

Похожую находку обнаружили возле станции метро "Почтовая площадь" во время строительства подземного ТРЦ на одноименной площади. Сейчас активисты добиваются создания в этом месте уникального музея древностей Киева.

Кстати, при строительстве станция метро "Почтовая площадь" была полностью выполнена в речной тематике. На стенах выложили голубую, как вода, плитку (сейчас она заменена бежевой), вестибюль украсили ласточками. Но главной ее изюминкой стал витраж из разноцветного литого стекла под названием "Днепр", который создала художница Ирина Левицкая. Здесь можно увидеть не только могучую реку, разделяющую Киев на левый и правый берег, но и силуэты городских зданий.

Бальный зал Наташи Ростовой

А вот о станции метро "Площадь Льва Толстого" ходят легенды, что она построена как бальный зал.

Говорят, что центральный зал этой станции создан по мотивам книги писателя Льва Толстого "Война и мир", где описано первый бал Наташи Ростовой.

Насколько это правда, могут судить только ценители автора. Однако дизайн зала и люстры обыграны именно в таком стиле.

Патриоты с "Золотых ворот"

По воспоминаниям киевлян, когда первый поезд с официальной делегацией тронулся со станции в день ее открытия, пассажиры, оставшиеся на "Золотых воротах", стали петь украинские песни.

Также в среднем вестибюле, над проходом к верхнему эскалатору красной смальтой выложены слова "Слава Украине". Надпись сделали строители. Это было советское время, так что поступок был революционным. Впрочем, надпись сделана очень неприметно. Даже дежурные по станции не всегда могут показать, где именно она находится в вестибюле.

Цветы и часы "Крещатика"

На станции метро "Крещатик" можно увидеть красивейшее майоликовое панно.

Майолика – разновидность керамики, изготавливаемой из обожженной глины с использованием расписной глазури.

Их автор – художница Оксана Грудзинская. Всего на станции 16 орнаментов – с подсолнухами, цветами – и ни один не повторяется.

Здесь же находились главные часы метрополитена.

"В 1960 году главные часы метро были маятниковыми. Сейчас этот артефакт находится в Музее метрополитена. Современная часовая станция уже электронная, размером с несколько шкафов. Всего в метро Киева находится около 3500 часов", – рассказывают в Киевском метрополитене.

Осторожно, идут коровы

Так исторически сложилось, что многоэтажная застройка левого берега Киева начиналась далеко от побережья Днепра и первых левобережных станций зеленой линии метрополитена.

Фото А. Марущак. Станция метро "Славутич"

Возле Днепра до сих пор есть кварталы с частными домами, где люди держат курочек, коз и другую живность покрупнее. Например, несколько лет назад привычной была ситуация, когда через подземный переход с входом на станцию ​​метро "Славутич" перегоняли коров на пастбище. Буренки очень любили почесаться о стены перехода.

Фото А. Марущак Тот самый переход, но уже без коров

Кстати, метро "Красный хутор" пассажиры называют станцией "для лосей и белочек". Ее построили фактические посреди лесного массива. В радиусе километра нет жилой застройки, только депо метро и воинская часть.

Разбудите меня вовремя

В метро Киева есть одна из самых редких профессий в мире. Официальное ее название – дежурная дома отдыха локомотивных бригад. Но сами машинисты называют ее ласково – "будильницей". Главная задача сотрудницы – разбудить машинистов, которые выходят на смену утром и ночуют в депо, а еще направить их на медосмотр.

Ранее мы рассказывали, как часто моют поезда Киевского метрополитена, в которых ежедневно ездят тысячи пассажиров. Как это происходит, мы посмотрели в депо "Дарница". Здесь обслуживают все поезда, которые курсируют на красной ветке подземки. Как выглядит станция-призрак "Львовская брама", смотрите в нашем сюжете:

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