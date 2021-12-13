Товара на 2 млн гривен! В Киеве СБУ накрыла крупный канал контрабанды (фото)

В столице разоблачили схему по нелегальной продаже сигарет / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве СБУ разоблачила схему нелегальной продажи сигарет из РФ и Беларуси с миллионными оборотами. Ежемесячный оборот от продажи контрабандных сигарет – почти 15 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

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Организовал нелегальные поставки и сбыт сигарет гражданин РФ, проживающий в Украине. Вместе со своими сообщниками – уроженцами Армении, злоумышленник организовал "бизнес" по ввозу контрафакта в Украину и его сбыту в столице.

Организовал нелегальные поставки и сбыт сигарет гражданин РФ / Фото: СБУ

"Завозили товар из соседних стран автомобильным транспортом, а в качестве складских помещений использовали собственные помещения и подвальные помещения. Для этого дельцы даже оборудовали в полу собственных квартир специальные тайники. Для защиты нелегального бизнеса злоумышленники создали службу охраны. В ее обязанности входило "мониторить ситуацию" в местах сбыта контрафакта и вокруг них и уведомлять организатора об опасности или присутствии правоохранителей", – говорится в сообщении.

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Для защиты нелегального бизнеса злоумышленники создали службу охраны / Фото: СБУ

Что изъяли

Во время обысков изъяли:

130 коробов табачной продукции в т.ч. без акцизов, ориентировочная стоимость которых составляет 2,3 млн. гривен;

"теневую бухгалтерию" с указанием адресов снабжения товара;

мобильные телефоны, планшеты и электронные носители с поличным.

В рамках уголовного производства начатого по ч. 4 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

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