Трассу под Киевом из-за ужасного ДТП с фурой сковали пробки (фото, видео)

На 70-м километре автодороги Киев – Одесса произошло серьезное ДТП. Около поселка Саливонки столкнулись грузовик и Mercedes-Benz Sprinter.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области в Facebook.
"Предварительно: есть потерпевшие. Возможно усложнение движения в направлении города Одессы", – говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.
В сторону Одессы движение затруднено / Фото: Нацполиция
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
Напомним, ранее на Закарпатье в селе Косино произошла смертельная авария. Водитель авто под действием наркотиков не справился с управлением и съехал в кювет. В результате погибла 17-летняя девушка, еще одну 16-летнюю пассажирку госпитализировали.