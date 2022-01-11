Трассу под Киевом из-за ужасного ДТП с фурой сковали пробки (фото, видео)

На 70-м километре автодороги Киев – Одесса произошло серьезное ДТП. Около поселка Саливонки столкнулись грузовик и Mercedes-Benz Sprinter.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области в Facebook.

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"Предварительно: есть потерпевшие. Возможно усложнение движения в направлении города Одессы", – говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

В сторону Одессы движение затруднено / Фото: Нацполиция

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Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

столкновения;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Напомним, ранее на Закарпатье в селе Косино произошла смертельная авария. Водитель авто под действием наркотиков не справился с управлением и съехал в кювет. В результате погибла 17-летняя девушка, еще одну 16-летнюю пассажирку госпитализировали.

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