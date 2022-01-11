Трасу під Києвом через жахливу ДТП із фурою скували затори (фото, відео)

На 70-му кілометрі автодороги Київ – Одеса сталася серйозна ДТП. Біля селища Саливонки зіткнулися вантажівка та Mercedes-Benz Sprinter.
Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області в Facebook.
"Попередньо: є потерпілі. Можливе ускладнення руху у напрямку міста Одеси", – йдеться у повідомленні.
Обставини події встановлюють слідчі.
У бік Одеси рух утруднений / Фото: Нацполиция
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
Крім того, названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті у селі Косине сталася смертельна аварія. Водій авто під дією наркотиків не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Внаслідок цього загинула 17-річна дівчина, ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували.