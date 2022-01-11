Трасу під Києвом через жахливу ДТП із фурою скували затори (фото, відео)

На 70-му кілометрі автодороги Київ – Одеса сталася серйозна ДТП. Біля селища Саливонки зіткнулися вантажівка та Mercedes-Benz Sprinter.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області в Facebook.

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"Попередньо: є потерпілі. Можливе ускладнення руху у напрямку міста Одеси", – йдеться у повідомленні.

Обставини події встановлюють слідчі.

У бік Одеси рух утруднений / Фото: Нацполиция

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

Крім того, названо основні види ДТП:

зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті у селі Косине сталася смертельна аварія. Водій авто під дією наркотиків не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Внаслідок цього загинула 17-річна дівчина, ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували.

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