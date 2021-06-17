Требовали несуществующий долг: в Киеве похитили и жестоко избили иностранца (фото)

В Киеве задержали похитителей иностранца / Фото: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

В четверг, 17 июня, в Киеве задержали гражданку Великобритании и двух сообщников, которые похитили гражданина Латвии и вымогали у него несуществующий долг.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.



Правоохранители установили, что 45-летний гражданин Латвии прилетел в Киев вместе со своей знакомой 49-летней гражданкой Великобритании и по ее просьбе они поехали в город Борисполь. Там их встретили двое мужчин, которые заявили, что потерпевший якобы задолжал этой знакомой крупную сумму денег и должен немедленно их вернуть.

"В дальнейшем потерпевший, будучи удерживаемым более суток, и имея реальные опасения за свою жизнь и здоровье, перечислил на расчетные счета знакомой более 15 тыс. фунтов стерлингов. Получив желаемое, злоумышленники отпустили потерпевшего, после чего он немедленно обратился за помощью к правоохранителям " – говорится в сообщении.

Правоохранители оперативно установили и задержали трех злоумышленников. Оказалось, что именно гражданка Великобритании организовала преступление и подговорила на совершение преступления двух местных жителей 1975 и 1977 г.р.

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Сейчас правоохранители решают вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее мы сообщали, что поймали заказчиков убийства, которые в декабря 2020 года хотели похитить гражданина Сербии. Это оказались люди из его ближайшего окружения. За выполнение "работы" организатору обещали недвижимость в Москве стоимостью 2 млн долларов США.

Напомним, что в Киеве полицейские задержали группу иностранцев за похищение человека, который был должен деньги. В полицию поступило сообщение о том, что на перекрестке проспекта Лобановского и улицы Вузовской неизвестные избили мужчину, а затем силой затащили в машину.