Требуют отставки Шкарлета: в Киеве протестуют студенты Могилянки (фото, видео) – стрим

Акция протеста началась в 9 утра/Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 4 февраля, в Киеве под стены Кабмина на акцию протеста вышли студенты Киево-Могилянской академии. Они требуют отставки министра образования Сергея Шкарлета с должности.

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Об этом сообщает сайт "Сегодня".

На месте собралось около сотни студентов. Все они требуют отставки министра Сергея Шкарлета с должности из-за скандала, который ранее произошел в вузе.

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Акция протеста началась в 9 утра. Студенты вышли с плакатами, а также кричат "Шкарлет геть!"

Акция протеста студентов Могилянки. Фото: "Сегодня"

Акция протеста студентов Могилянки. Фото: "Сегодня"

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Акция протеста студентов Могилянки. Фото: "Сегодня"

Акция протеста студентов Могилянки. Фото: "Сегодня"

Акция протеста студентов Могилянки. Фото: "Сегодня"

Что известно о скандале

27 января в Киево-Могилянской академии состоялся второй тур выборов президента вуза. За должность соперничали два кандидата.

Однако Министерство образования и науки объявило новый конкурс на должность, несмотря на избранного победителя. Все из-за нарушений во время голосований. В учебном заведении разгорелся скандал из-за сложившейся ситуации.

Министерство образования и науки решило отозвать приказ о проведении новых выборов президента Киево-Могилянской академии, однако студенты все равно требуют отставки Сергея Шкарлета с должности министра образования из-за подтасовки фактов.

"Мы будем просить об отставке Сергея Шкарлета с должности министра образования Украины из-за его наступления на нашу автономию, на университетский процесс и подтасовку фактов", – утверждает председатель студенческой коллегии Руслан.

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