Твой Киев – твоя история! Кличко поздравил киевлян с Днем города (видео)

Мэр показал в видеопоздравлении город, который просыпается: людей, занимающихся спортом, дорожную технику, что начинает работать

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил киевлян с Днем города, который в столице празднуют в последние выходные мая. В этом году праздник пришелся на 29 и 30 мая.

Видеопоздравление обнародовали на официальной странице городского головы в Facebook.

"Проснуться в городе, который любишь! Открывать его для себя снова и снова! Заботиться о его красоте и комфорте. Учиться и работать. Влюбляться и отдыхать. Ежедневно творить здесь свою историю! Твой Киев – твоя история!" - говорит в ролике Виталий Кличко.

На кадрах показали рассвет над памятниками основателям города – Кию, Щеку, Хориву и их сестре Лыбеди и князю Владимиру.

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Затем просыпается уже столица: работает дорожная техника, поливают цветы и наводят порядок в парках и скверах. А жители города выходят на улицы и занимаются спортом.

Через несколько секунд на видео можно увидеть мэра Кличко вместе с братом Владимиром, они осуществляют велопрогулку Владимирской горкой и общаются с киевлянами.

Отметим, что Киев отмечает 1539-летие со дня основания столицы.

Ранее мы сообщали, что в связи с карантинными ограничениями власть пересмотрела традиционную концепцию празднования Дня Киева. Формат проведения общегородских массовых мероприятий, которых в 2021 году будет значительно меньше, адаптировали в соответствии с действующими карантинными требованиями.