Uber закрывает один из своих сервисов

В компании не сообщили причины закрытия одного из своих сервисов/Коллаж: Сегодня

Uber останавливает сервис для совместных ежедневных поездок Uber Shuttle в Киеве. Окончательно он перестанет работать 19 ноября. Почему компания приняла такое решение — неизвестно.

Об этом сообщили в блоге Uber.

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Что известно

"После 2,5 лет работы Uber Shuttle в Киеве мы приняли нелегкое решение остановить работу этого сервиса с 19 ноября", — заявили в Uber.

Компания поблагодарила клиентов и партнеров за годы сотрудничества. Другие сервисы, такие как UberX и Uber Comfort в столице в дальнейшем будут работать.

Возврат денег

Компания вернет неиспользованный баланс пакетов Shuttle, действительных по состоянию на 19 ноября, на карту, с которой была совершена покупка. Для пакетов, которые были приобретены за наличные, возврат стоимости состоится в форме кредитов Uber, которые могут быть использованы на любой Uber сервис на территории нашей страны.

В Киеве жестоко избили таксиста Uber за просьбу надеть маски

В центре Киева пассажиры избили таксиста Uber до полусмерти. Он попросил своих пассажиров одеть маски в салоне авто.

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"Я сказал им, что маски наденьте и мы уедем. Один начал меня душить — я вырвался и выскочил из машины. А потом начали бить", — рассказал водитель.

Вследствие этого мужчину повалили на землю ударом в лицо и пинали ногами, угрожая расправой, если их бесплатно не отвезут в Бровары. Мужчине пришлось везти ребят в пункт назначения. А потом уже он уехал в больницу. В момент драки проходили люди и проезжали машины. Но полицию никто не вызвал.

В больнице осмотрели таксиста. У него зафиксировали сотрясение мозга и перелом челюсти. Также на лице много синяков и есть рассечение.

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