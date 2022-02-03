"Убили прапорщики": в Киеве просят наказать виновных в смертях военных в армии (фото, видео)

В Киеве митинг семей, чьи сыновья погибли при загадочных обстоятельствах в армии / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве под Офисом президента начался митинг семей, чьи сыновья погибли при загадочных обстоятельствах в армии в последние годы.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

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По версии следствия, эти военнослужащие совершили самоубийство, но родители этих солдат убеждены, что их дети были убиты.

Митингующие требуют честных и объективных расследований, прекращения покрывания командиров, ликвидации дедовщины в армии.

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Одна из присутствующих мам, Нина Хукало, чей сын погиб в 2017 году в армии, рассказала жуткую историю. Голова ее сына до сих пор находится в Харькове в экспертном учреждении.

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"И я не похороню до тех пор, пока не выполнят определение суда, не сделают ДНК затылка, клочков кожи. Мой сын – кадровый офицер, капитан госспецсвязи города Миргорода, участник АТО. Заступил 15.01.2017 в суточный наряд и не вернулся.

Мать отметила, что ее сына жестоко убили.

"Был убит подонками, которые в воинской части – прапорщиками. Потому что стал свидетелем торговли оружием. Потому что приходил покупатель. И запугивали свидетелей... Позор, вынести офицера и положить в мусорную яму", – рассказала женщина.

Она рассказала, что долгое время требовала эксгумации.

"Он был похоронен с головой. Но через два года я добилась эксгумации. Я думала, что здесь в Киеве порядочные медики, эксперты. Они провели экспертизу, голову забрали в Киев. А потом тело было снова погребено, но без головы", – рассказала Нина Хукало.

Она добавила, что ее сын с детства любил животных и мечтал быть военным.

"Он физически был развит, жизнерадостен. Выучился в Киеве на офицера госсвязи. В день смерти ему было 26 лет. Он у меня самостоятельный был. Следствие еще продолжается. Честь сына я буду отстаивать, потому что по их версии было самоубийство из-за девушки. Девушка говорит, что у них все было хорошо", – рассказала Нина Хукало.

Собралось более 10 семей. Требуют от президента справедливости. Также поклялись сами найти убийц.

Трагедия 27 января в воинской части

Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.

Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.

На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.

Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения. По данным силовиков, он родом из Одесской области.

Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране Южмаша.

"Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране Южмаша. После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев . Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.

. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей. Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днепре гвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1,8 млн грн семьям убитых.

Вскоре после трагедии военнослужащие начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства , затем скрывали факты и даже получали повышение.

, затем скрывали факты и даже получали повышение. В Днепре избрали меру пресечения Артемию Рябчуку. Ему назначили 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога. Подозреваемый будет содержаться в СИЗО.

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