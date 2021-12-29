В Киеве известный гонщик Мочанов попал в ДТП. На дороге устроили скандал – видео

В Киеве произошло скандальное ДТП с участием известного гонщика Алексея Мочанова. Авария произошла на Большой Васильковской.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

Реклама

Автор видео рассказал, что Мочанов подрезал его на дороге.

"Автор успел среагировать и остановиться. Через некоторое время Мочанов догнал его и начал выкрикивать разные непристойности, а затем ударил в стекло и уехал", – пишут в Сети.

Что говорит гонщик

Сам Алексей на своей странице в Facebook рассказал, что просто тянулся в пробке, хотел перестроиться в другой ряд для совершения маневра вправо, но заметил, что по полосе для общественного транспорта несется Skoda, водитель которого затормозил и начал оскорблять Алексея

Реклама

"Мчит, моргает, дудит. Притормозил. Пропускаю, ему наверное очень надо, торопится человек. И тут оно притормаживает, открывает окно и начинает рыгать буквами. Смешно так психует, угрожает, негодует", – написал он.

По предварительной информации, полиция в конфликт не вмешивалась. Никто из участников происшествия в органы не обращался.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

Реклама

столкновения;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Читайте также: