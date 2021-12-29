У Києві відомий гонщик Мочанов потрапив у ДТП. На дорозі влаштували скандал – відео

У Києві сталася скандальна ДТП за участю відомого гонщика Олексія Мочанова. Аварійна ситуація виникла на Великій Васильківській.
Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Telegram.
Автор відео розповів, що Мочанов підрізав його на дорозі.
"Автор встиг зреагувати і зупинитися. Через деякий час Мочанов наздогнав його і почав вигукувати різні непристойності, а потім ударив у скло й поїхав", – пишуть у Мережі.
Що каже гонщик
Сам Олексій на своїй сторінці Facebook розповів, що просто пересувався в заторі, хотів перебудуватися в інший ряд для маневру вправо, але зауважив, що смугою для громадського транспорту мчить Skoda, водій якої загальмував і почав ображати Олексія.
"Мчить, моргає, дудить. Пригальмував. Пропускаю, йому, напевно, дуже треба, поспішає людина. І тут воно пригальмовує, відчиняє вікно і починає ригати буквами. Смішно так психує, загрожує, обурюється", – написав він.
За попередньою інформацією, поліція у конфлікт не втручалася. Ніхто з учасників пригоди до органів не звертався.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
Крім того, названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд із проїзної частини та перекидання транспортного засобу.
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