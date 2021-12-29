Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини Києва Новини транспорту Києва

У Києві відомий гонщик Мочанов потрапив у ДТП. На дорозі влаштували скандал – відео

Ольга Кравченко
29 грудня, 10:26
У Мережі опублікували відео з місця події

У Києві сталася скандальна ДТП за участю відомого гонщика Олексія Мочанова. Аварійна ситуація виникла на Великій Васильківській.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Telegram.

Реклама

Автор відео розповів, що Мочанов підрізав його на дорозі.

"Автор встиг зреагувати і зупинитися. Через деякий час Мочанов наздогнав його і почав вигукувати різні непристойності, а потім ударив у скло й поїхав", – пишуть у Мережі.

Що каже гонщик

Сам Олексій на своїй сторінці Facebook розповів, що просто пересувався в заторі, хотів перебудуватися в інший ряд для маневру вправо, але зауважив, що смугою для громадського транспорту мчить Skoda, водій якої загальмував і почав ображати Олексія.

Реклама

"Мчить, моргає, дудить. Пригальмував. Пропускаю, йому, напевно, дуже треба, поспішає людина. І тут воно пригальмовує, відчиняє вікно і починає ригати буквами. Смішно так психує, загрожує, обурюється", – написав він.

За попередньою інформацією, поліція у конфлікт не втручалася. Ніхто з учасників пригоди до органів не звертався.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне керування – 5%.

Крім того, названо основні види ДТП:

Реклама
  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд із проїзної частини та перекидання транспортного засобу.

Читайте також: