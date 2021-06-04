Угроза аварии на Чернобыльской АЭС: тление ядерного топлива не было внезапным

Главный инженер ЧАЭС рассказал о тлении ядерного топлива. Фото: коллаж "Сегодня"
Рост плотности нейтронов в комплексе станции Чернобыльской АЭС прекратился. Как оказалось, рост не был внезапным, а показатели стабильно поднимались в течение двух лет.
Об этом сообщил ведущий инженер Чернобыльской АЭС Артем Сирый в комментарии Суспільне.
После установки арки над старым саркофагом поступления атмосферных осадков снизились до объекта "Укрытие".
"Топливосодержащие массы были увлажнены, а после прекращения осадков они начали подсыхать, и поэтому наблюдался небольшой рост нейтронной активности", - говорит инженер.
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По его словам, существуют установленные границы и контрольные допустимые уровни, а до контрольных уровней этот рост не дошел, и он уже прекратился. Процесс фиксировался, но ученые его предполагали.
Артем Сирый заявил, что рост не был внезапным, а показатели стабильно поднимались в течение двух лет, с 2017 до 2019 года, а с начала 2021 показатели были стабильными.
Ранее мы писали, что Кабмин назначил и.о. гендиректора Чернобыльской АЭС.
Напомним, ранее мы писали, возможна ли еще одна авария в Чернобыльском реакторе.Реакции деления начались из-за попавшей на нижние уровни воды, однако когда жидкость высохла, реакции усилились.
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