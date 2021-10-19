Ухажер с гранатами: на Киевщине мужчина угрожал взорвать женщину, которая не захотела знакомиться

В Киевской области задержали мужчину, который угрожал прохожим гранатами. / Фото: Коллаж: Сегодня

В городе Мироновка Киевской области задержали горе-ухажера за хулиганство. Он угрожал подорвать гранатами женщину и все вокруг после того, как она отказалась знакомиться.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

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Подробности инцидента

Происшествие случилось около 15:00. Выпивший мужчина шел мимо детской площадки и, увидев женщину, подошел познакомиться.

Далее он достал из кармана предметы, внешне похожи на боевые гранаты, и начал ими щеголять. Когда же женщина отказалась от дальнейшего общения, правонарушитель начал угрожать взорвать все вокруг.

Женщина вызвала полицию.

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Что будет с хулиганом

Правоохранители установили личность правонарушителя и изъяли предметы, которые оказались муляжами гранат. За "шутки" злодею грозит наказание по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

В Одесской области подорвался мужчина

В селе Усатово мужчина подорвал себя в доме гранатой. Как и угрожал, сначала он поджег дом, после чего подорвал гранату. Мужчина скончался на месте.

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Пока правоохранители не знают точную причину такого поступка, но по предварительной информации, накануне трагедии в его семье произошел конфликт.

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