Залицяльник з гранатами: на Київщині чоловік погрожував підірвати жінку, яка не захотіла знайомитися

У Київській області затримали чоловіка, який погрожував перехожим гранатами. / Фото: Колаж: Сьогодні
У місті Миронівка Київської області затримали горе-залицяльника за хуліганство. Він погрожував підірвати гранатами жінку та все довкола після того, як вона відмовилася знайомитися.
Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.
Подробиці інциденту
Подія сталася близько 15:00. Чоловік напідпитку йшов повз дитячий майданчик і, побачивши жінку, підійшов познайомитись.
Далі чоловік дістав з карману предмети, зовні схожі на бойові гранати, та почав ними хизуватися. Коли ж жінка відмовилась від подальшого спілкування, правопорушник почав погрожувати підірвати все навколо.
Жінка викликала поліцію.
Що буде з хуліганом
Правоохоронці встановили особу правопорушника та вилучили предмети, які виявились муляжами гранат. За "жарти" лиходію загрожує покарання за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.
В Одеській області підірвався чоловік
У селі Усатове чоловік підірвав себе у будинку гранатою. Як і погрожував, спочатку він підпалив будинок, після чого підірвав гранату. Чоловік помер на місці.
Поки правоохоронці не знають точну причину такого вчинку, але за попередньою інформацією, напередодні трагедії у його родині стався конфлікт.
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