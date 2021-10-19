Залицяльник з гранатами: на Київщині чоловік погрожував підірвати жінку, яка не захотіла знайомитися

У Київській області затримали чоловіка, який погрожував перехожим гранатами. / Фото: Колаж: Сьогодні

У місті Миронівка Київської області затримали горе-залицяльника за хуліганство. Він погрожував підірвати гранатами жінку та все довкола після того, як вона відмовилася знайомитися.

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

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Подробиці інциденту

Подія сталася близько 15:00. Чоловік напідпитку йшов повз дитячий майданчик і, побачивши жінку, підійшов познайомитись.

Далі чоловік дістав з карману предмети, зовні схожі на бойові гранати, та почав ними хизуватися. Коли ж жінка відмовилась від подальшого спілкування, правопорушник почав погрожувати підірвати все навколо.

Жінка викликала поліцію.

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Що буде з хуліганом

Правоохоронці встановили особу правопорушника та вилучили предмети, які виявились муляжами гранат. За "жарти" лиходію загрожує покарання за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

В Одеській області підірвався чоловік

У селі Усатове чоловік підірвав себе у будинку гранатою. Як і погрожував, спочатку він підпалив будинок, після чого підірвав гранату. Чоловік помер на місці.

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Поки правоохоронці не знають точну причину такого вчинку, але за попередньою інформацією, напередодні трагедії у його родині стався конфлікт.

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