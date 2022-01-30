Украину засыплет снегом! Погода в первые дни февраля

Снег будут ждать по всей Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине в начале февраля будет очень снежной. Больше всего осадков ожидается в западных регионах, там выпадет больше метра снега.

Об этом сообщает realist.online.

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Синоптики предупреждают, что февраль начнется с сильных снегопадов. В частности, в Карпатах выпадет до 108 см снега.

Уже во второй день февраля эпицентр снегопада сместится из запада в Киевскую и Черниговскую области. Из-за этого столицу могут ждать большие пробки. 4 февраля на севере ожидается до 30 см снега, в центре Украины – до 20 см. Больше всего осадков будет на западе – до 110 см.

Рекордная температура в феврале

По данным Укргидрометцентра, в феврале абсолютный минимум температуры воздуха за всю историю наблюдений составлял 24-39 градусов мороза, на юге Одесского региона и в Крыму – 15-23 градусов мороза.

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Абсолютный максимум температуры воздуха – 12-20 градусов тепла, а в южных областях, в Винницкой области и Прикарпатье местами 21-24 градуса.