Укргидрометцентр предупредил о сильном ухудшении погоды в Киеве

В КГГА объяснили, что нужно делать во время грозы. / Фото: Информатор, pixabay.com

В Укргидрометцентре заявили, что сегодня, 11 июля, в ближайшее время и до конца суток в Киеве ожидается гроза. Во время грозы на местах возможных подтоплений дорожной сети будет дежурить спецтехника КК "Киевавтодор".

Об этом сообщила в Telegram КГГА,

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Гроза в Киеве

Как отмечается, коммунальная корпорация имеет 91 единицу спецтехники и спецсредств для ремонта и очистки системы ливневой канализации. В частности, мотопомпы, гидромониторы, насосные станции.

"Специалисты напоминают, что во время грозы нужно закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлическую входную дверь. В случае сильного ветра нужно держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними авто" , – говорится в сообщении.

В КГГА сообщили, что во время грозы на местах возможных подтоплений дорожной сети будет дежурить спецтехника "Киевавтодора". В случае подтоплений проезжей части или тротуаров граждане могут обращаться в диспетчерскую: 044-284-74-19.

При этом при падении деревьев или веток, травмировании людей и т.п. нужно немедленно информировать экстренные службы: 101 или 103. Телефон КАРС: 044-430-37-13.

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