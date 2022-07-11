Укргідрометцентр попередив про сильне погіршення погоди в Києві

У КМДА пояснили, що треба робити під час грози. / Фото: Інформатор, pixabay.com

В Укргідрометцентрі заявили, що сьогодні, 11 липня, в найближчу годину та до кінця доби в Києві очікується гроза. Під час грози на місцях можливих підтоплень дорожньої мережі чергуватиме спецтехніка КК "Київавтодор".

Про це повідомила в Telegram КМДА,

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Гроза в Києві

Як зазначається, комунальна корпорація має 91 одиницю спецтехніки та спецзасобів для ремонту й очищення системи зливової каналізації. Зокрема, мотопомпи, гідромонітори, помпові станції.

"Фахівці нагадують, що під час грози потрібно зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері. У разі сильного вітру потрібно триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поруч із ними авто", – йдеться в повідомленні.

У КМДА повідомили, що під час грози на місцях можливих підтоплень дорожньої мережі чергуватиме спецтехніка "Київавтодору". У разі підтоплень проїжджої частини чи тротуарів громадяни можуть звертайтися до диспетчерської: 044-284-74-19.

Водночас при падінні дерев чи гілок, травмуванні людей тощо потрібно негайно інформувати екстрені служби: 101 або 103. Телефон КАРС: 044-430-37-13.

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Раніше Укргідрометцентр попередив українців про підступну зміну погоди по всій країні – грози очікуються у всіх регіонах країни. Також сайт "Сьогодні" повідомляв своїм читачам детальний прогноз на всі чотири сезони 2022 року.