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"Укрзализныця" запустила новые поезда между Киевом и Белой Церковью: расписание

8 июля, 07:06

Стас Кожемякин

Курсировать утренний и вечерний поезда будут по будним, причем время их пути будет сокращено на 20 минут

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на три направления / Фото: Flickr

Ранее "Укрзализныця" ускорила поезд из Киева в Бердянск, а теперь запустила два новых утренних и вечерних рейса в пригород столицы между Киевом и Белой Церковью.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Курсировать оба поезда будут по будним, причем время их пути будет сокращено на 20 минут.

Поезд № 7027/7028 Белая Церковь – Киев:

Поезд № 7045/7046 Киев – Белая Церковь:

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Отмечается, что 100% расходов за перевозку граждан льготных категорий "Укрзализныце" согласились компенсировать территориальные общины Белой Церкви и Фастов.

Напомним, что с 7 июля поезд № 117/118 сообщением Черновцы – Чернигов с 7 июля восстановил ежедневное курсирование вместо курсирования через день.

А в июне Авдеевку в Донецкой области и Днепр соединил новый железнодорожный маршрут. Время в пути – 4,5 часа.

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Источник: Сегодня

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