Улицы Киева впервые в этом году серьезно засыпало снегом – дороги расчищают с ночи (фото)

Всю ночь на дорогах Киева работала снегоуборочная техника. / Фото: Коллаж: Сегодня
В столице вечером 5 декабря начался снегопад. Всю ночь на дорогах работала снегоуборочная техника.
Об этом сообщили в "Киевавтодоре".
За ночь в столице работали 309 единиц спецтехники. К работам привлекали 195 дорожников.
Противоголедными средствами, в первую очередь, обрабатывали:
- мосты и путепроводы,
- подъемы и спуски,
- покрытие из брусчатки,
- тротуары.
А бригады ручной уборки – остановки, узкие тротуары, лестницы подземных и надземных переходов.
Фото: Киевавтодор
Снежить будет еще неделю
По прогнозам синоптиков, на протяжении всей недели вероятны снегопады. В Киеве 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники для уборки снега и нанесения противогололедных средств.
Погода в Киеве 6 декабря
В течение дня в столице прогнозируют мокрую погоду. Кроме того, ожидаются порывы ветра.
Сегодня будет идти мокрый снег с дождем. Столбики термометров будут колебаться от +1 до +3 градусов. Ветер – юго-восточный, 5-10 м/с.
Спасатели предупреждают, что сегодня ожидается налипание мокрого снега, а также гололедица на дорогах. И уровень опасности – желтый.
Советы водителям:
- нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
- приближаясь к пешеходным переходам и детским учреждениям, снижайте скорость до минимальной;
- не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фары;
- в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.
Советы пешеходам:
- ходите не спеша, ноги расслабьте и немного согните в коленях, ступайте во всю подошву;
- не держите руки в карманах – это увеличивает риск не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясения мозга. Размахивайте руками в такт ходьбе – так лучше удержать равновесие;
- потеряв равновесие во время ходьбы в гололедицу, попробуйте быстро присесть, это самый реальный шанс удержаться на ногах;
- будьте внимательны на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
- учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раза.
Раньше мы писали:
- В Киев придут настоящие холода уже 6 декабря. Тогда же ожидаются снегопады.
- В понедельник, 6 декабря, почти всю Украину накроют осадки. Ожидается холодная погода.