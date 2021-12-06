Улицы Киева впервые в этом году серьезно засыпало снегом – дороги расчищают с ночи (фото)

Всю ночь на дорогах Киева работала снегоуборочная техника. / Фото: Коллаж: Сегодня

В столице вечером 5 декабря начался снегопад. Всю ночь на дорогах работала снегоуборочная техника.

Об этом сообщили в "Киевавтодоре".

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За ночь в столице работали 309 единиц спецтехники. К работам привлекали 195 дорожников.

Противоголедными средствами, в первую очередь, обрабатывали:

мосты и путепроводы,

подъемы и спуски,

покрытие из брусчатки,

тротуары.

А бригады ручной уборки – остановки, узкие тротуары, лестницы подземных и надземных переходов.

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Фото: Киевавтодор

Снежить будет еще неделю

По прогнозам синоптиков, на протяжении всей недели вероятны снегопады. В Киеве 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники для уборки снега и нанесения противогололедных средств.

Погода в Киеве 6 декабря

В течение дня в столице прогнозируют мокрую погоду. Кроме того, ожидаются порывы ветра.

Сегодня будет идти мокрый снег с дождем. Столбики термометров будут колебаться от +1 до +3 градусов. Ветер – юго-восточный, 5-10 м/с.

Спасатели предупреждают, что сегодня ожидается налипание мокрого снега, а также гололедица на дорогах. И уровень опасности – желтый.

Советы водителям:

нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

приближаясь к пешеходным переходам и детским учреждениям, снижайте скорость до минимальной;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фары;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Советы пешеходам:

ходите не спеша, ноги расслабьте и немного согните в коленях, ступайте во всю подошву;

не держите руки в карманах – это увеличивает риск не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясения мозга. Размахивайте руками в такт ходьбе – так лучше удержать равновесие;

потеряв равновесие во время ходьбы в гололедицу, попробуйте быстро присесть, это самый реальный шанс удержаться на ногах;

будьте внимательны на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раза.

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