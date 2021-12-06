Вулиці Києва вперше цього року серйозно засипало снігом – дороги розчищають з ночі (фото)

Всю ніч на дорогах Києва працювала снігоприбиральна техніка. / Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці звечора 5 грудня почався снігопад. Цілу ніч на дорогах працювала снігоприбиральна техніка.

Про це повідомили у "Київавтодорі".

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Упродовж ночі у столиці працювали 309 одиниць спецтехніки. До робіт залучали 195 дорожників.

Протиожеледними засобами, впершу чергу, обробляли:

мости і шляхопроводи,

підйоми та спуски,

покриття із бруківки,

тротуари.

А бригади ручного прибирання – зупинки, вузькі тротуари, сходи підземних і надземних переходів.

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Фото: Київавтодор

Сніжитиме ще тиждень

За прогнозами синоптиків протягом усього тижня ймовірні снігопади. У Києві 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки для прибирання снігу й нанесення протиожеледних засобів.

Погода в Києві 6 грудня

Протягом дня в столиці прогнозують мокру погоду. Окрім того, очікуються пориви вітру.

Сьогодні падатимуть мокрий сніг із дощем. Стовпчики термометрів будуть коливатися від +1 до +3 градусів. Вітер — південно-східний, 5-10 м/с.

Рятувальники попереджають, що сьогодні очікується налипання мокрого снігу, а також ожеледиця на дорогах. І рівень небезпеки – жовтий.

Поради водіям:

потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій;

наближаючись до пішохідних переходів та дитячих закладів, знижуйте швидкість до мінімальної;

не забувайте увімкнути габаритні вогні або протитуманні фари;

в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт з літніми шинами.

Поради пішоходам:

ходіть не поспішаючи, ноги розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує ризик не тільки падіння, а й тяжких травм, особливо переломів та струсу мозку. Розмахуйте руками в такт ходьбі – так краще утримати рівновагу;

втративши рівновагу під час ходьби в ожеледицю, спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

будьте уважні на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.

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