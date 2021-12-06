Вулиці Києва вперше цього року серйозно засипало снігом – дороги розчищають з ночі (фото)

Всю ніч на дорогах Києва працювала снігоприбиральна техніка. / Фото: Колаж: Сьогодні
У столиці звечора 5 грудня почався снігопад. Цілу ніч на дорогах працювала снігоприбиральна техніка.
Про це повідомили у "Київавтодорі".
Упродовж ночі у столиці працювали 309 одиниць спецтехніки. До робіт залучали 195 дорожників.
Протиожеледними засобами, впершу чергу, обробляли:
- мости і шляхопроводи,
- підйоми та спуски,
- покриття із бруківки,
- тротуари.
А бригади ручного прибирання – зупинки, вузькі тротуари, сходи підземних і надземних переходів.
Фото: Київавтодор
Сніжитиме ще тиждень
За прогнозами синоптиків протягом усього тижня ймовірні снігопади. У Києві 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки для прибирання снігу й нанесення протиожеледних засобів.
Погода в Києві 6 грудня
Протягом дня в столиці прогнозують мокру погоду. Окрім того, очікуються пориви вітру.
Сьогодні падатимуть мокрий сніг із дощем. Стовпчики термометрів будуть коливатися від +1 до +3 градусів. Вітер — південно-східний, 5-10 м/с.
Рятувальники попереджають, що сьогодні очікується налипання мокрого снігу, а також ожеледиця на дорогах. І рівень небезпеки – жовтий.
Поради водіям:
- потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій;
- наближаючись до пішохідних переходів та дитячих закладів, знижуйте швидкість до мінімальної;
- не забувайте увімкнути габаритні вогні або протитуманні фари;
- в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт з літніми шинами.
Поради пішоходам:
- ходіть не поспішаючи, ноги розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;
- не тримайте руки в кишенях – це збільшує ризик не тільки падіння, а й тяжких травм, особливо переломів та струсу мозку. Розмахуйте руками в такт ходьбі – так краще утримати рівновагу;
- втративши рівновагу під час ходьби в ожеледицю, спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
- будьте уважні на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
- враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.
Раніше ми писали:
- До Києва прийдуть справжні холоди вже 6 грудня. Тоді ж очікуються снігопади.
- У понеділок, 6 грудня, майже всю Україну накриють опади. Очікується холодна погода.