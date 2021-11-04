Умер режиссер Театра на Подоле Виталий Малахов

Малахов был художественным руководителем-директором Киевского академического драматического театра на Подоле с 1987 года/Коллаж: Сегодня

Умер украинский театральный режиссер, художественный руководитель-директор Киевского драматического театра на Подоле Виталий Малахов.

О смерти Малахова сообщил на свой страничке в Facebook украинский театральный критик Олег Вергелес.

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Постановщик скончался на 68 году жизни в Киеве.

Что было до этого?

Известно, что 26 октября Виталия Малахова госпитализировали в больницу. У него начался сепсис. Он находился в тяжелом состоянии в реанимации. Виталию Малахову должны были имплантировать искусственную почку.

О режиссере

По информации Википедии, Виталий Малахов — режиссер, народный артист Украины (2008). Лауреат национальной премии Украины им. Т. Г. Шевченко в области искусства 2008 года.

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Его творческая карьера началась в 1977 году на украинском телевидении. С мая 1978 года по сентябрь 1979 года он работал в Киевском государственном театре русской драмы им. Леси Украинки. С 1979 года возглавил Киевский государственный театр эстрады.

С 1985 по 1987 год работал со своей труппой на базе Киевского Молодежного театра, а с августа 1987 года был создан Киевский драматический театр на Подоле, где он был художественным руководителем-директором по сей день.

Труппа Виталия Малахова представила театральное искусство Украины в других странах: в США, Великобритании, Италии, Мексике, Коста-Рике, Финляндии, Германии, Греции, Турции и в других странах. В 2006 году театру на Подоле под руководством Малахова за выдающиеся достижения в развитии украинского драматического искусства предоставлен статус академического.

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