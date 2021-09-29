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В Киеве умер единственный сын режиссера Параджанова

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
29 сентября, 18:32
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Сын Параджанова Сурен проживал с матерью Светланой Щербатюк в Киеве – ему было 63 года
В Киеве умер сын режиссера Параджанова
В Киеве умер сын режиссера Параджанова / Фото: Коллаж: Сегодня

В столице в среду, 29 сентября, на 63-м году жизни умер единственный сын режиссера Сергея Параджанова – Сурен. Причины смерти пока не уточняются.

Об этом сообщает пресс-служба Музея Сергея Параджанова в Facebook.

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"Сегодня ушел из жизни сын Сергея Параджанова.... Сурен Параджанов умер на 63-м году жизни в Киеве", – говорится в публикации.

Сергей и Сурен Параджановы. Фото: пресс-служба Музея Параджанова

Сурен проживал с матерью Светланой Щербатюк в Киеве.

Жизнь Параджановых

  • В 1955 году режиссер Сергей Параджанов, известный экранизацией "Тени забытых предков", женился на дочери советского дипломата Светлане Щербатюк, а в ноябре 1958-го родился мальчик Сурен.
  • В 1961 году супруги расстались, но поддерживали теплые отношения, а Светлана сохранила двойную фамилию – Щербатюк-Параджанова.
  • Он окончил архитектурный институт и три год работал по своей специальности. Затем Сурен Параджанов занялся бизнесом.
  • Сурен Параджанов проживал в Киеве с матерью. Чуть более года назад женщина умерла, дожив до 82 лет.
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