В Киеве умер единственный сын режиссера Параджанова

Сын Параджанова Сурен проживал с матерью Светланой Щербатюк в Киеве – ему было 63 года

В Киеве умер сын режиссера Параджанова / Фото: Коллаж: Сегодня

В столице в среду, 29 сентября, на 63-м году жизни умер единственный сын режиссера Сергея Параджанова – Сурен. Причины смерти пока не уточняются.

Об этом сообщает пресс-служба Музея Сергея Параджанова в Facebook.

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"Сегодня ушел из жизни сын Сергея Параджанова.... Сурен Параджанов умер на 63-м году жизни в Киеве", – говорится в публикации.

Сергей и Сурен Параджановы. Фото: пресс-служба Музея Параджанова

Сурен проживал с матерью Светланой Щербатюк в Киеве.

Жизнь Параджановых