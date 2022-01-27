На Украину надвигается шквальный ветер со снегом

В Украину надвигается плохая погода. Фото: коллаж "Сегодня"

Погода в Украине в пятницу, 28 января, будет снежной. Синоптики прогнозируют шквальный ветер и сильные осадки в этот день. В некоторых регионах ветер будет со скоростью до 15-20 м/с.

Об этом сообщила синоптик Наталия Диденко.

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28 января на территории Украины ожидается мокрый снег, и лишь на юге – дождь.

Ветер юго-западного направления будет задувать на западе и севере.

В центральных областях, на востоке и юге ветер будет умеренным, однако и там в субботу, 29 января, он усилится до 15-20 м/с.

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Температура воздуха ночью составит -3-8 градусов, в Сумской и Харьковской областях будет от -8 до -11 градусов.

В течение дня повсюду в Украине будет около нуля градусов, на юге – от +1 до +4 градусов.

В Киеве в пятницу, 28 января, будет ветренная и снежная погода. Днем температура воздуха составит от 0 до +2 градусов.

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В Украине будет сильный ветер 28 января

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени.

Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.

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