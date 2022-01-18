В аэропорту "Киев" отменили рейсы из-за сильного ветра – список

Самолеты не могут сесть в аэропорту "Киев". / Фото: Коллаж: Сегодня
В аэропорту "Киев" имени Сикорского отменили ряд рейсов на прилет. В пресс-службе аэропорта сайту "Сегодня" сообщили, что рейсы отменили из-за сильного бокового ветра.
"Пассажирам мы советуем следить за табло аэропорта. Там указаны все рейсы, которые отменены. Это произошло из-за сложных погодных условий – сильный боковой ветер. Часть рейсов отменена, а часть перенесена. Например, некоторые рейсы на прилет перенесены в аэропорт Львова", – рассказали нам в пресс-службе аэропорта "Киев" имени Сикорского.
Что же касается рейсов из аэропорта "Киев", то они выполняются своевременно. Пассажиры в обычном режиме проходят контроль и отправляются в запланированные полеты.
В аэропорту говорят, что следят за ситуацией.
Какие рейсы отменили
На прилет утром отменили рейсы из Вроцлава (Польша), Вильнюса (Литва), Пардубице (Чехия). Из Рима (Италия) рейс задерживается. На 17:05 также отменен рейс из Меммингена (Германия).
На вылет утром отменили рейсы в тех же направлениях.
Список отмененных рейсов на прилет. Фото: скриншот табло аэропорта
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