В авто был ребенок. В Киеве произошло смертельное ДТП с возгоранием (фото)

В аварии пострадал ребенок / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве на Столичном шоссе в Голосеевском районе произошло ДТП. На место происшествия сразу приехали спасатели.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Что произошло?
В результате столкновения двух легковых автомобилей автомобиль марки Mitsubishi загорелся. После ликвидации пожара спасатели вытащили тело водителя автомобиля.
"С помощью гидравлического инструмента спасателями было деблокировано тело погибшего" , – говорится в сообщении.
Есть ли еще пострадавшие?
В результате столкновения получил ушибы мальчик, который с семьей находился во второй машине, марки Subaru. Он вместе с матерью был госпитализирован в ОХМАТДЕТ.
Известна ли причина аварии?
Причины и обстоятельства ДТП будут устанавливаться правоохранительными органами.
На Прикарпатье в ДТП погиб младенец
7 января в 18:55 спасателям поступило сообщение о ДТП в городе Коломыя на автодороге Н-10.
На месте происшествия выяснилось, что произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП погиб пятимесячный ребенок.
Спасатели отключили клеммы АКБ, а также передали травмированных людей работникам экстренной медицинской помощи.
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