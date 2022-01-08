Под Киевом пенсионерка устроила ДТП: есть пострадавшие, среди них ребенок (фото)

В Киевской области 7 января произошло жуткое ДТП. В результате пострадали четыре человека, из них один ребенок.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
Аварию спровоцировала пенсионерка
7 января около 14:00 на перекрестке автодороги Северо-восточный объезд Киева с улицей города Борисполь произошла авария.
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По предварительным данным, 76-летняя пенсионерка из Киева, управляя автомобилем Nissan Almera, не предоставила преимущество в движении и столкнулась с Renault Scenic под управлением 44-летнего водителя.
Есть пострадавшие
В результате ДТП оба водителя и два пассажира Nissan Almera – 35 и 12 лет – получили телесные повреждения. Их госпитализировали в Бориспольскую больницу.
На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.
В Киевской области произошло жуткое ДТП. Фото: полиция Киевской области
На Прикарпатье в жутком ДТП погиб младенец
Вечером 7 января в Коломые Ивано-Франковской области произошло страшное ДТП. В результате аварии погиб 5-месячный малыш.
7 января в 18:55 спасателям поступило сообщение о ДТП в городе Коломыя на автодороге Н-10.
На месте происшествия выяснилось, что произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП погиб 5-месячный ребенок.
Спасатели отключили клемм АКБ, а также передали травмированных людей работникам экстренной медицинской помощи.