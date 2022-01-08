Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇰🇿 Майдан в Казахстане Ультиматум России НАТО Ультиматум России НАТО 💼 Дело против Порошенко 🎄 Что изменилось с 1 января
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

Под Киевом пенсионерка устроила ДТП: есть пострадавшие, среди них ребенок (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 января, 12:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства аварии
В Киевской области в ДТП пострадало много людей. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киевской области в ДТП пострадало много людей. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киевской области 7 января произошло жуткое ДТП. В результате пострадали четыре человека, из них один ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Реклама

Аварию спровоцировала пенсионерка

7 января около 14:00 на перекрестке автодороги Северо-восточный объезд Киева с улицей города Борисполь произошла авария.

По предварительным данным, 76-летняя пенсионерка из Киева, управляя автомобилем Nissan Almera, не предоставила преимущество в движении и столкнулась с Renault Scenic под управлением 44-летнего водителя.

Есть пострадавшие

В результате ДТП оба водителя и два пассажира Nissan Almera – 35 и 12 лет – получили телесные повреждения. Их госпитализировали в Бориспольскую больницу.

Реклама

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

Реклама

В Киевской области произошло жуткое ДТП. Фото: полиция Киевской области

На Прикарпатье в жутком ДТП погиб младенец

Вечером 7 января в Коломые Ивано-Франковской области произошло страшное ДТП. В результате аварии погиб 5-месячный малыш.

7 января в 18:55 спасателям поступило сообщение о ДТП в городе Коломыя на автодороге Н-10.

На месте происшествия выяснилось, что произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП погиб 5-месячный ребенок.

Спасатели отключили клемм АКБ, а также передали травмированных людей работникам экстренной медицинской помощи.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
#человек_сего_дня
8 января. Стивен Хокинг. 80 лет назад (1942) в британском Оксфорде появился на свет будущий ученый-физик, космолог и писатель, человек огромных силы воли и духа Стивен Хокинг…
На встречу с героем!
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавирус за неделю

4 885

заболело за неделю в Киeвe

-11%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.46

Российский рубль (₽)

0.3624

Евро (€)

31.04

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять