Под Киевом пенсионерка устроила ДТП: есть пострадавшие, среди них ребенок (фото)

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства аварии

В Киевской области в ДТП пострадало много людей. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киевской области 7 января произошло жуткое ДТП. В результате пострадали четыре человека, из них один ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

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Аварию спровоцировала пенсионерка

7 января около 14:00 на перекрестке автодороги Северо-восточный объезд Киева с улицей города Борисполь произошла авария.

По предварительным данным, 76-летняя пенсионерка из Киева, управляя автомобилем Nissan Almera, не предоставила преимущество в движении и столкнулась с Renault Scenic под управлением 44-летнего водителя.

Есть пострадавшие

В результате ДТП оба водителя и два пассажира Nissan Almera – 35 и 12 лет – получили телесные повреждения. Их госпитализировали в Бориспольскую больницу.

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На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

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В Киевской области произошло жуткое ДТП. Фото: полиция Киевской области

На Прикарпатье в жутком ДТП погиб младенец

Вечером 7 января в Коломые Ивано-Франковской области произошло страшное ДТП. В результате аварии погиб 5-месячный малыш.

7 января в 18:55 спасателям поступило сообщение о ДТП в городе Коломыя на автодороге Н-10.