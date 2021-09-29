Сжигали еще живых людей. Жуткие воспоминания очевидцев трагедии в Бабьем Яру

СБУ опубликовала показания очевидцев страшной трагедии в Бабьем Яру

Сегодня исполняется 80 лет со дня начала массовых расстрелов мирных жителей в Бабьем Яру. Как это происходило, можно прочитать в свидетельствах очевидцев. Архивные документы были оцифрованы и опубликованы Службой безопасности Украины http://bit.ly/3uka5f0 по случаю годовщины трагедии. От прочитанного волосы стают дыбом.

ПОСЛЕ РАССТРЕЛА ЗЕМЛЯ ШЕВЕЛИЛАСЬ

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Из протокола допроса киевлянки Надежды Горбачевой, которая на момент расстрелов жила вблизи Бабьего Яра и стала вынужденным свидетелем тех страшных событий.

"Мы видели, как в 15 метрах от Бабьего Яра немцы заставляли раздеваться привезенных евреев и приказывали им бежать. Их расстреливали из автоматов и пулеметов. Я лично видела, как с оврага сбрасывали младенцев. В овраге были не только расстрелянные или раненные, но и живые дети. Затем немцы его закопали, но было заметно, как верхний слой почвы шевелился от движений еще живых людей. Расстрелы евреев продолжались еще несколько дней", – зафиксировано в ее показаниях.

Протокол допроса очевидцев трагедии в Бабьем Яру / архив СБУ

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Из допроса киевлянки Марии Луценко, 1914 года рождения. Она проживала в доме по улице Мельникова, 96, в 500-600 метрах от Бабьего Яра.

"Расстрелы производились три дня подряд с 28 по 30 сентября. Вещи расстрелянных оккупанты отвозили. Я лично видела, как людей раздевали до белья и расстреливали над обрывом, детей бросали не стреляя", – из допроса свидетельницы.

РАССТРЕЛЫ ПО ПЯТНИЦАМ И БОСЫЕ МОРЯКИ

Мария Луценко добавляет, что после этого расстрелы продолжались – людей привозили к яру по вторникам и пятницам.

Она вспоминает, как зимой 1942 года в овраг под усиленной охраной вели 40 пленных моряков.

"Был сильный мороз, а моряки шли босые, в тельняшках и трусах. Всех их расстреляли", – вспоминает женщина.

Однажды после расстрела к ней во двор пришел 18-летний подросток, весь окровавленный.

"Он попросил дать ему воды и ушел. В разговоре он объяснил, что упал в овраг невредимым и после окончания расстрела выбрался из-под трупов и убежал", – вспоминает Мария Луценко.

/ Фото: Wikipedia

Она добавляет, что в августе 1943 года оккупанты начали откапывать трупы и сжигать. Для этого были задействованы военнопленные. Трупы сжигали вперемешку с дровами в несколько слоев.

"Над всем нашим районом стоял тяжелый запах и смрад в течение двух с половиной месяцев", – вспоминает женщина.

РАБЫ, ЗАКОВАННЫЕ В КАНДАЛЫ

Из допроса Семена Берлянта, 1910 года рождения. Он воевал, получил ранения и был вынужден вернуться в оккупированный Киев. После допросов и жестоких пыток мужчина признался, что еврей.

Его отправили откапывать и сжигать тела в Бабьем Яру. Он вместе с другими мужчинами был закован цепями. Расстояние между людьми было всего 60 сантиметров – можно было только стоять и рыть лопатой.

"Первое время на раскопках и сжигании трупов работало человек 180-200 – евреи, украинцы и русские, а также были коммунисты, комсомольцы, партизаны, арестованные немцами и подлежащие уничтожению. Работали по 12-15 часов в сутки. Кормили нас плохо. Из еды давали суп "баланду" и 200 граммов хлеба, а воды вообще не давали. Разрывали мы ямы, доставали из них трупы, а затем строили временные открытые печи, где сжигали тела", – вспоминает Семен Берлянт.

УДУШЕННЫЕ ГАЗОМ И ПОБЕГ ИЗ АДА

Немцы пытались скрыть свое преступление и руками пленных избавлялись от трупов. Из допроса известно, что на место пригоняли экскаватор, при помощи которого извлекали тела убитых людей. Тогда команду по откопке тел пополнили до 320 человек. Доступ к месту сжигания был строго ограничен.

На месте массовых расстрелов в Бабьем Яру/фото из архивов СБУ

"Когда все трупы были выкопаны и сожжены, немцы стали привозить в сутки по 5-9 машин с телами советских граждан, удушенных газом. Из одной крытой машины мы извлекали по 50-80 тел – мужчин, женщин, детей. Некоторые еще хрипели и подавали признаки жизни, но их несли на общий штабель и сжигали", – рассказывал на допросе Семен Берлянт.

Ему удалось сбежать из этого ужасного места под названием Бабий Яр.

"Закончив полностью сжигание трупов, мы сделали одну печь для себя, но 29 сентября 1943 года в 4 часа утра мы совершили побег. Нас было около 80-ти, но спаслось человек 10, а остальные были расстреляны из пулеметов", – зафиксировано в его показаниях.