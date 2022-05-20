В ботаническом саду Киева появились уникальные сорта деревьев и цветов (фото)

В ботсаду появились новые растения / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве Национальный ботанический сад имени Н. Н. Гришко обнародовал фотографии уникальных сортов яблони, гейхеры и пионы. Об этом в Telegram-канале сообщают соцсети.

Несмотря на то, что в Украине 86-й день войны, наши ученые продолжают упорно стараться. Плодом их трудов стали новые сорта деревьев и цветов.

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О том, как выглядят новые виды мы публикуем ниже.

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Отметим, что в данный момент ботанический сад имени Н. Н. Гришка, который находится в Печерском районе столицы, не работает. Как отметили в администрации, ботсад не будет работать до конца года.

Это первый год, когда киевляне и гости столицы не смогли насладиться цветением магнолий и сирени в ботсаду.

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Ранее мы писали о самых интересных местах в ботаническом саду Киева.

Что посетить в Киеве

12 мая в Киеве начал работу в режиме парка столичный зоопарк. Посетителям будут доступны для просмотра уличные экспозиции, птичьи озера и дендропарк. Находиться на территории зоопарка можно будет до 16:30, в случае воздушной тревоги все посетители должны покинуть территорию и проследовать в бомбоубежища.

несмотря на то, что город постепенно оживает, городской голова Киева Виталий Кличко сказал, что в столице до сих пор остается угроза ракетных ударов России.