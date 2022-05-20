У ботанічному саду Києва з'явилися унікальні сорти дерев та квітів (фото)

У ботсаду з'явилися нові рослини / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка оприлюднив фотографії унікальних сортів яблуні, гейхери та півонії. Про це в Telegram-каналі повідомляють соцмережі.

Незважаючи на те, що в Україні 86-й день війни, наші вчені продовжують наполегливо намагатися. Плодом їхніх праць стали нові сорти дерев та квітів.

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Про те, як виглядають нові види, ми публікуємо нижче.

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Зазначимо, що на даний момент ботанічний сад імені М. М. Гришка, який знаходиться у Печерському районі столиці, не працює. Як зазначили в адміністрації, ботсад не працюватиме до кінця року.

Це перший рік, коли кияни та гості столиці не змогли насолодитися цвітінням магнолій та бузку у ботсаду.

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Раніше ми писали про найцікавіших місцях у ботанічному саду Києва.

Що відвідати у Києві

12 травня у Києві розпочав роботу в режимі парку столичний зоопарк . Відвідувачам будуть доступні для перегляду вуличні експозиції, пташині озера та дендропарк. Перебувати на території зоопарку можна буде до 16:30, у разі повітряної тривоги усі відвідувачі повинні залишити територію та проїхати у бомбосховища.

незважаючи на те, що місто поступово оживає, міський голова Києва Віталій Кличко сказав, що у столиці досі залишається загроза ракетних ударів Росії.