В Буче снаряд попал в жилой дом (обновлено)

Кадры с видео, снятых в Буче

В соцсетях публикуют видео с горящим после обстрела домом. Сообщается, что это Буча Киевской области.

Обновлено по состоянию на 9:35. Сообщение ГСЧС: в 08:20 в г. Буча на ул. Вокзальная 101 произошло попадание снаряда в девятиэтажный жилой дом с последующим возгоранием. Пожар локализован. Предварительно жертв и пострадавших нет. От ГСЧС привлекалось 5 человек и 1 ед. техники. Подразделения ГСЧС покинули место происшествия в связи с обстрелами.

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По неподтвержденным данным, бои ведутся в Буче и Ирпене, есть разрушения жилых домов.

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Политический эксперт Кирилл Сазонов пишет в Facebook, что "через Бучу переезд и мимо заправки КЛО и Жирафа большая колонна техники с боем прорвались в Ирпень. Стрельба и взрывы. Люди в основном в подвалах сидят".