У Бучі снаряд влучив у житловий будинок (оновлено)

Кадри з відео, знятих у Бучі

У соцмережах публікують відео з будинком, що горить після обстрілу. Повідомляється, що це Буча на Київщині.

Оновлено станом на 9:35. Повідомлення ДСНС: о 08:20 у м. Буча на вул. Вокзальна 101 сталося влучення снаряда у дев'ятиповерховий житловий будинок з подальшим спалахом. Пожежа локалізована. Попередньо жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучалося 5 осіб та 1 од. техніки. Підрозділи ДСНС залишили місце події у зв'язку з обстрілом.

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За непідтвердженими даними, бої ведуться в Бучі та Ірпені, є руйнування житлових будинків.

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Політичний експерт Кирило Сазонов пише у Facebook, що "через Бучу переїзд та повз заправку КЛО та Жирафа велика колона техніки з боєм прорвалася в Ірпінь. Стрілянина та вибухи. Люди в основному у підвалах сидять".