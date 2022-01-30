В Буковеле будет опасно! Синоптики дали прогноз на завтра

В Буковеле ожидается снег / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Буковеле завтра, 31 января, до самого вечера будет облачной. В течение дня будет идти снег, а температура воздуха днем будет -6 градусов. Синоптики предупредили о сильном ветре.

Об этом пишет sinoptik.

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На протяжении всего дня небо в Буковеле будет покрыто облаками. Ночью будет идти снег, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.

Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Температура днем будет -6... -4 градуса, а ночью ожидается -3 градуса.

Народный прогноз погоды

31 января почитается память святителей Афанасия и Кирилла. Этот день называли "Афанасий-ломонос", поскольку стояли лютые Афанасьевские морозы: "Ломонос морозит нос", "Пришел Афанасий Ломонос — береги щеки и нос". Если в этот день был пурпурный закат, то к утру ожидали большого снегопада, мороза и ветра. Погоду предсказывали и вороны: если они летали стаями, надо было готовится к сильным морозам.

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Что делать во время сильного ветра?

Закройте все окна в квартире. При особо сильном ветре можно заклеить окна полосками скотча по диагонали стекла.

На улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Они могут оторваться, упасть или рухнуть прямо на человека.

В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем доме (это может быть магазин, подъезд дома и т. д).

Не парковать под деревьями автомобили, поскольку они могут упасть и повредить машину.

Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.

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