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В центре Киева ДТП: в лоб "скорой" въехала легковушка (фото)

Ольга Кравченко
1 сентября, 20:01
Водитель легкового автомобиля выехал на встречку – случайно или нет, пока неизвестно

В столице в ДТП пострадала "скорая". Фото: коллаж "Сегодня"

В Печерском районе столицы автомобиль "скорой" помощи пострадал в аварии. ЧП произошло на Железнодорожном шоссе.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Водитель легкового авто выехал на встречную полосу движения и врезался в лоб скорой помощи.

Момент столкновения сняли очевидцы. Фото: dtp.kiev.ua/Facebook

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О пострадавших не сообщается.

Самые распространенные причины ДТП в Украине

  • превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Ранее мы сообщали, что под Киевом смертельная авария – два автомобиля слетели с дороги.

Также напомним, в Винницкой в ДТП с мотоблоком погибла беременная – водитель скрылся с места аварии.

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