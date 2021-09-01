У центрі Києва ДТП: в лоб "швидкої" в'їхав легковик (фото)

У столиці в ДТП постраждала "швидка". Фото: колаж "Сьогодні"
У Печерському районі столиці автомобіль швидкої допомоги постраждав в аварії. НП сталася на Залізничному шосе.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Facebook.
Водій легкового авто виїхав на зустрічну смугу руху і врізався в лоб швидкої допомоги.
Момент зіткнення зняли очевидці. Фото: dtp.kiev.ua/Facebook
Про постраждалих не повідомляється.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Раніше ми повідомляли, що під Києвом смертельна аварія – два автомобілі злетіли з дороги.
Також нагадаємо, у Вінницькій в ДТП з мотоблоком загинула вагітна – водій зник з місця аварії.