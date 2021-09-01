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У центрі Києва ДТП: в лоб "швидкої" в'їхав легковик (фото)

Ольга Кравченко
1 вересня, 20:01
Водій легкового автомобіля виїхав на зустрічну – випадково чи ні, поки невідомо

У столиці в ДТП постраждала "швидка". Фото: колаж "Сьогодні"

У Печерському районі столиці автомобіль швидкої допомоги постраждав в аварії. НП сталася на Залізничному шосе.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Facebook.

Водій легкового авто виїхав на зустрічну смугу руху і врізався в лоб швидкої допомоги.

Момент зіткнення зняли очевидці. Фото: dtp.kiev.ua/Facebook

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Про постраждалих не повідомляється.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

Раніше ми повідомляли, що під Києвом смертельна аварія – два автомобілі злетіли з дороги.

Також нагадаємо, у Вінницькій в ДТП з мотоблоком загинула вагітна – водій зник з місця аварії.

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