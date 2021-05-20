В центре Киева мужчина надругался над флагом Украины: его ищут (видео)

ЧП произошло вчера в Центральном парке культуры и отдыха столицы

Неизвестный мужчина сорвал флаг Украины. Фото: скрин

В центре Киева неизвестный мужчина сорвал флаг Украины с фасада здания государственного учреждения. Теперь его разыскивают.

Об этом сообщает Киев оперативный в Facebook.

Инцидент произошел вчера в Центральном парке культуры и отдыха столицы.

"Вчера, примерно в 18:00, в Центральном парке культуры и отдыха, который находится в самом центре Киева, со стены административного здания парка какой-то нарко-типок сорвал государственный символ – флаг Украины. Кто узнает его?" - говорится в сообщении.

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Видео: Киев Оперативный/Facebook

Мужчина на видео силой оторвал флаг и там же его бросил. После чего быстро пошел в противоположном направлении.

Ранее мы писали, что владельцу компании, который организовал демонстрацию флага Израиля над Киевом, угрожают.

Напомним, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс прервал выступление члена украинской делегации, народного депутата Алексея Гончаренко после того, как он показал простреленный флаг с Донбасса.